Erdogan vence eleições na Turquia e parte para novo mandato com poderes reforçados

Preside te turco teve 52,5% dos votos e viu o seu partido e aliados ganhar a maioria do Parlamento.

Por J.C.M. | 08:48

O político de 64 anos introduziu mudanças constitucionais que dão ao presidente poderes reforçados a nível executivo, o que te sido contestado pela oposição. Mas os seus opositores não conseguiram impedir a vitória aclara de Erdogan nas eleições.



Muharrem Ince, o professor que lidera a oposição, obteve cerca de 31% dos votos. Apesar de falar em "manipulação de votos", aceitou a derrota eleitoral.





Recep Tayyip Erdogan venceu as eleições presidenciais e legislativas na Turquia e parte para um novo mandato - após 15 anos de liderança - com poderes alargados e uma maioria confortável no Parlamento.O líder do partido AK recolheu 52,5% dos votos nas eleições presidenciais e viu o seu partido chegar aos 42,5% nas eleições legislativas, a que se somam os 11,1% dos nacionalistas do MHP, seus aliados políticos. As forças leais a Erdogan terão uma maioria bem acima dos 300 deputados dos 600 que compõem o parlamento turco.No discurso de vitória, Erdogan disse que se tratou de "uma vitória da democracia" e saudou a escolha de um povo com 81 milhões de cidadãos.O resultado dá força ao presidente que foi alvo de uma tentativa de golpe de estado em 2016, que viria a resultar na prisão de mais de 160 mil pessoas nos meses seguintes."Ninguém nos impedirá de levar a Turquia - que nós salvámos de conspiradores, golpistas e assassinos políticos e económicos, gangues de rua e organizações terroristas - a estar entre as 10 economias de topo do mundo.