Erdogan exorta Putin a prolongar envio de ajuda humanitária a zona rebelde

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exortou esta segunda-feira seu homólogo russo, Vladimir Putin, a aceitar o prolongamento do mecanismo transfronteiriço que permite à ONU enviar ajuda humanitária para as zonas na Síria não controladas por Damasco.

"Erdogan insistiu no facto de conceder importância ao prolongamento do mecanismo transfronteiriço na Síria", no decurso de um contacto telefónico com Putin, indicou a presidência turca em comunicado e quando a Rússia bloqueia no Conselho de Segurança da ONU o prolongamento deste mecanismo.

Em julho de 2020, a China e a Rússia vetaram uma resolução da ONU que mantinha dois pontos de passagem a partir da Turquia para a entrega de ajuda humanitária a Idlib. Alguns dias depois, o Conselho de Segurança (CS) autorizou a entrega de ajuda apenas através de Bab al-Hawa, um dos pontos de passagem. Esse mandato de um ano foi depois prolongado por um ano, e expirou na semana passada.