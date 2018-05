Escala quatro pisos para salvar criança pendurada em prédio

Imigrante ilegal aclamado como herói em Paris. Macron recebeu-o e anunciou a sua legalização.

Por J.C.M. | 11:12

Prendre son courage à deux mains et faire preuve d'héroïsme. Bravo Mamadou Gassama pic.twitter.com/HSc45ZLoxy — ? a ? a n (@hakokan) May 27, 2018

Mamadou Gassama é o novo herói de França. No sábado à tarde, o jovem de 22 anos que entrou ilegalmente em França há alguns meses deparou-se com um cenário assustador. Um menino de quatro anos estava pendurado no quarto andar de um edifício de Paris, em risco iminente de cair.Estava já uma pequena multidão a assistir à cena. Populares juntaram-se para tentar amparar a queda provável da criança mas Mamadou, um imigrante oriundo do Mali, tomou a iniciativa. Escalou rapidamente os quatro andares e salvou a criança de uma queda que poderia ser fatal. Aplaudido no local por quem assistia à cena, é agora louvado por toda a gente.O momento foi filmado pelos telemóveis de quem assistiu à cena e tornou-se rapidamente viral.





"Eu fiz isso porque era uma criança. Gosto muito de crianças. Não pensei em andares. [...] não pensei em risco", disse Mamadou a o jornal Le Parisien.





Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 de maio de 2018

O caso do salvamento chegou rapidamente aos políticos franceses. Anne Hidalgo, presidente da câmara de Paris, foi das primeiras a louvar a coragem do imigrante no Twitter. No domingo, o Palácio do Eliseu fez saber que Mamadou seria recebido esta segunda-feira pelo próprio presidente da República, Emmanuel Macron.O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira. No seu Twitter oficial, Macron publicou fotos do encontro e anunciou que Mamadou Gassama vai ter rapidamente a sua situação regularizada para poder viver legalmente em França

Pai detido

O pai do menino não estava em casa quando a criança abriu a porta da varanda e se pendurou no parapeito. Tinha ido às compras e deixou o menor sozinho. Foi detido e deverá ser ouvido esta segunda-feira em tribunal. A mãe do menor não estava em Paris na altura dos acontecimentos. O menino foi levado para uma instituição de acolhimento de menores, até o tribunal decidir quem deve ficar com ele.

A criança de quatro anos estava segura apenas pelas mãos quando Mamadou a resgatou. O vizinho do andar ao lado ainda conseguiu segurar o menino, mas uma barreira entre os dois apartamentos impedia que conseguisse retirá-lo sem o largar.