Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escola obriga menino autistas a usar colete refletor para ser 'identificado'

Caso tornou-se viral nas redes sociais após mãe do menino promover uma campanha de sensibilização "em nome de todas as crianças autistas."

16:41

Um menino autista de sete anos terá sido obrigado pela escola primária a usar um colete refletor para ser "identificado" pelos professores e colegas.



A criança frequentava a Escola Primária de Cherry Lane, em Inglaterra e segundo a mãe, Joanne Logan, o sucedido aconteceu no ano passado quando Charlie se queixou de ser o único no recreio com um colete amarelo vestido.



O caso tornou-se viral nas redes sociais após a mãe do menino promover uma campanha de sensibilização "em nome de todas as crianças autistas". A mulher entrou com um processo em tribunal e procura financiamento para os custos juridicos que o mesmo acarreta.



"As escolas precisam de mudar e o sistema jurídico também, as regras dos tribunais não são claras", escreveu Joanne Logan no Facebook.



A escola já se pronunciou em relção ao caso dizendo que os coletes eram usados com conhecimento dos pais.