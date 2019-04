Urnas já abriram e espanhóis votam para eleger um novo governo. Acompanhe as eleições ao minuto

Este domingo o país decide quem fica na liderança do governo.

Espanha vai decider se Pedro Sánchez se mantém na liderança ou se vira à direita, numa altura em que a ameaça da conquista de vários eleitos pela extrema-direita do Vox já faz soar alarmes na Europa. Certo é que a questão da autonomia da Catalunha é a pedra no sapato dos partidos que concorrem ao Congresso de Deputados e ao Senado.



Nas ruas e locais de voto por toda a Espanha estarão, ao longo deste domingo, mais de 92 mil elementos de segurança – 45 mil da Guardia Civil, 30 mil da Polícia Nacional, 13 300 polícias locais e 4300 efetivos dos corpos autónomos.



Os eleitores vão dirigir-se até às mais de 200 mil urnas espalhadas por Espanha para votar.



Estão na corrida á liderança Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias e Santiago Abascal.





36,9 milhões de espanhóis já começaram a votar



As urnas para as eleições de Espanha abriram às 09h00 locais deste domingo (08h00 em Portugal).

As urnas abriram às 09h00 locais (08h00 em Lisboa) em Espanha, onde 36,9 milhões de eleitores irão escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais.

Após a constituição das mesas às 08h00, com a verificação de que estavam todos os membros necessários e a leitura dos manuais, os eleitores começaram a votar uma hora depois.

Até às 20h00 locais (21h00 em Lisboa), os quase 37 milhões espanhóis vão escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições para o parlamento regional na Comunidade Valenciana.





#28A #EleccionesGenerales La Subdelegación del Gobierno @GobiernoMalaga informa de que a esta hora se han constituido sin incidencias las 1.660 mesas repartidas en 618 colegios de la provincia. Foto @borisalas pic.twitter.com/mz5pu3QnfW — Antonio Montilla (@amontillaromero) April 28, 2019



08h24 - Pedro Sánchez já votou



O Primeiro-ministro da Espanha e candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores (PSOE), Pedro Sánchez, já votou na eleição geral da Espanha em Pozuelo de Alarcón, em Madrid. Foi o primeiro dos principais candidatos a votar.



08h46 - Pablo Iglesias foi votar

Foi na escola pública La Navata, em Galapagar, que Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos, votou.



09h01 - Votou Albert Rivera

O líder de centro-direita dos cidadãos, Albert Rivera, votou no Hospitalet De El Llobregat.