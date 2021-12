Espanha liga Galiza a Madrid com comboio de alta velocidade. Linha pode beneficiar Norte de Portugal

Foi inaugurada em Espanha esta segunda-feira a linha de alta velocidade que vai fazer a ligação entre Galiza e Madrid. O AVE vai assim permitir viajar entre Ourense e Madrid em pouco mais duas horas e meia, percurso que até então levaria mais de quatro horas a percorrer de comboio.

A linha de 119 quilómetros contou com o primeiro-ministro Pedro Sánchez e com o rei Filipe VI na viagem inaugural. O AVE chegou ao destino Ourense até com mais de 10 minutos de antecedência, o que foi visto como um bom presságio para o impacto do transporte na região.

"Espanha precisava deste AVE tanto ou mais do que a Galiza", declarou Sánchez no final da viagem, que representou um investimento de 10 mil milhões de euros e que significa "uma janela para modernizar a Galiza".

A ligação é também uma boa notícia para as localidades próximas da Galiza, no Norte de Portugal, que beneficiarão de um expectável maior fluxo de turistas e de novas oportunidades de negócio. À RTP, o presidente do Conselho Regional do Norte acredita que "o projeto pode beneficiar Portugal", mesmo que a linha ferroviária de alta velocidade em Portugal continue parada sem previsões para arranque.