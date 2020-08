Espanha ultrapassa os 300 mil casos de infeção por Covid-19

Espanha ultrapassou esta terça-feira os 300.000 casos de infeção por covid-19 desde o início da pandemia, alcançando um total de 302.814 contágios, dos quais 1.178 foram diagnosticados nas últimas 24 horas.

De todos os novos casos, a maior parte foi detetada na comunidade de Aragão, com 365 novas infeções, seguida pela de Madrid, com 292, e pela Catalunha e Andaluzia, ambas com 109, segundo o último boletim do Ministério da Saúde espanhol.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 694 mil mortos e infetou mais de 18,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.