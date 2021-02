Especialista Anthony Fauci defende ser “possível” que máscaras da Covid-19 se mantenham até 2022

O Dr. Anthony Fauci, especialista em infecciologia, concelheiro médico do presidente dos Eua, Joe Biden, e diretor do Instituto nacional de Doenças infeccionas e Alergias dos EUA admitiu este domingo que "é possível" que o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 se mantenha obrigatório pelo menos até 2022, alertando que a medida deve manter-se mesmo com o "regresso à normalidade".Questionado pela CNN, sobre se os norte-americanos precisariam de usar máscara no próximo ano, mesmo com o abrandar da pandemia e o voltar da normalidade no dia-a-dia, o médico respondeu: "Eu acho que esse é o caso possível e, mais uma vez, isso também depende do que se entende por regresso à normalidade. Se isso significa o modo como tudo estava antes da pandemia, não o consigo prever. Mas, obviamente, acho que iremos ter um nível de normalidade significativo depois deste terrível fardo que temos carregado no último ano", disse.O especialista deixou, no entanto, uma mensagem de esperança. "No outono e inverno, no final do ano, concordo com o presidente, em que estaremos a aproximar-nos de uma determinada normalidade", terminou.