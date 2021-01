Utilização de duas máscaras pode ajudar a conter propagação da Covid-19, defende especialista Anthony Fauci

O especialista em doenças infecciosas, Anthony Fauci, admitiu que o uso de duas máscaras faciais ao mesmo tempo pode ajudar a conferir mais proteção na proteção contra o novo coronavírus.



Numa entrevista à "NBC News TODAY", Fauci explicou que as máscaras são coberturas que evitam que as gotículas respiratórias permaneçam no ar e se propaguem para outras pessoas.







Até ao momento não há recomendação para o uso da máscara dupla por parte dos Centros de Controlo de Doenças.



Nos EUA, foram várias as pessoas a utilizar duas máscaras durante a tomada de posse do atual presidente norte-americano, Joe Biden, na passada quarta-feira.

Estudos citados pela "NBC News" mostram que as máscaras com multicamadas podem bloquear entre 50% a 70% partículas libertadas, ajudando assim na prevenção da propagação da Covid-19.