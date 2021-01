Países europeus proíbem uso de máscaras comunitárias

O governo francês determinou que os cidadãos devem usar máscaras cirúrgicas FFP1 de uso único, respiradores com máscara de filtro FFP2 ou máscaras de tecido que tenham as mesmas especificações da "Categoria 1", que bloqueiam mais de 90% das partículas, em todos os locais públicos.



cirúrgicas em locais públicos em detrimento das máscaras comunitárias, avança a CNN.

A medida surge no seguimento de uma decisão do governo alemão, na terça-feira, exigindo que todas as pessoas usem as máscaras FFP1 ou FFP2 durante as viagens em transportes públicos, nos locais de trabalho e nas lojas.



A mudança surge após o estado alemão da Baviera ter introduzido uma medida ainda mais rigorosa: aplicar respiradores de grau cirúrgico N95, que filtram 95% das partículas de ar, em lojas e em transportes públicos.

Também a Áustria vai tornar obrigatória a utilização de FFP2 nos transportes públicos e nas lojas a partir de 25 de janeiro.

Vários países europeus estão a começar a tornar obrigatório o uso de máscaras