Especialista diz que Covid-19 é tão perigosa como tomar banho

O economista britânico Tim Harford diz que a Covid-19 é tão perigosa quanto tomar banho ou fazer outras atividades banais, baseado em cálculos que comprovam que a probabilidade de morrer vítima da doença é de uma em dois milhões.



Tim Harford disse que uma em cada 100 pessoas morrem, o que corresponde a uma probabilidade de uma em um milhão de morrer em Inglaterra vítima da infeção.





Ao jornal britânico The Sun, o especialista disse que o vírus "parece modesto por agora" e advertiu que há vários fatores, como por exemplo a idade, o género, a geografia, o comportamento e a existência de outras doenças, que influenciam os efeitos da doença."Mas em média é semelhante a tomar banho ou fazer um passeio curto de mota, e consideravelmente menos arriscado do que fazer mergulho ou paraquedismo", referiu à mesma publicação.Mais de 57.000 pessoas faleceram vítimas do coronavírus até ao momento no Reino Unido.