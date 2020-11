Especialista em linguagem corporal revela sinais para perceber se o seu parceiro é infiel

A infidelidade é um dos principais medos dentro de uma relação amorosa. A incerteza que existe muitas vezes sobre o outro leva muitas vezes as relações a terminarem, mas será que há razões para essas dúvidas?Judi James, uma especialista em linguagem corporal que já participou em vários programas televisivos estrangeiros, revela os quatro sinais de que o seu parceiro tem algo a esconder.A especialista afirma que o cheiro libertado pelo nosso corpo muda quando há novas sensações. "Se pensa que ele está a traí-la, então provavelmente está. Ele até pode cheirar de forma diferente porque o seu corpo liberta uma nova variedade de feromonas", explica Judi James. A especialista explica, no entanto, que essa não é a melhor forma de detetar uma traição.Se o seu parceiro está sempre agarrado ao telemóvel, desconfie. O facto de não querer que você lhe mexa, ou que nunca o largue junto a si indica que esconde alguma coisa.Outro sinal é o atender chamadas longe de si. Esse comportamento é suspeito e pode indicar infidelidade, explica a especialista.Se ao mínimo problema ele a culpa e fica irritado também não é bom sinal. Para o ego é muito mais fácil culpá-la para não se sentir culpado. Quase como se tentasse que a traição seja culpa sua.A irritação e argumentação em excesso são sinais comuns de infidelidade.Qualquer alteração no quarto, em especial na cama, é sempre um sinal de alerta, explica a especialista. Judi afirma que os homens sentem que qualquer beijo ou preliminares são como uma traição para a companheira e por isso eliminam qualquer evidência do ato.Se ele a deixou de olhar nos olhos como fazia antigamente também pode ser sinal de culpa. Experimente olhá-lo nos olhos e observe a sua reação.