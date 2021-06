"Espero não ser raptada": Estudante envia mensagem à mãe antes de ser encontrada morta numa floresta

Níjni Novgorod, a 400 quilómetros de Moscovo, na Rússia, disseram as autoridades este sábado.Catherine Serou, estudante de mestrado na Universidade Lobachevsky, desapareceu na terça-feira à noite depois de entrar num carro à porta da sua residência, segundo o The Moscow Times.As autoridades encontraram o cadáver de Catherine numa floresta este sábado. A polícia deteve um homem com 44 anos suspeito do homicídio.A mãe da vítima disse à NPR que a filha, com pressa para voltar a uma clínica onde fez um pagamento que não foi processado, poderia ter entrado num carro que passava em vez de esperar por um Uber."Acho que quando ela viu que a pessoa não estava a conduzir para a clínica, mas sim para uma floresta, entrou em pânico", concluiu Beccy Serou.