Espião 'traidor' russo envenenado no Reino Unido

Espião, traidor, deportado, vítima de envenenamento. A história de Sergei Skripal não foi escrita por John Le Carré, mas tem todos os condimentos de um bom livro de espionagem.

O russo de 66 anos tornou-se notícia ao cair fulminado, tal como uma mulher na casa dos 30 anos que o acompanhava, num centro comercial de Salisbury em Inglaterra. Foram os dois levados de emergência para o hospital e a única coisa que se apurou até ao momento é que se terão sido expostos a "uma substância desconhecida". Estão ambos em situação crítica.



A Sky News acrescenta os pormenores que tornam a história digna de filme. Sergei Skripal, avança o canal noticioso, é, afinal, um antigo espião russo. Antigo coronel dos serviços de inteligência militares, foi condenado, em 2006, a uma pena de 13 anos de prisão por passar segredos aos ingleses. Em 2010, seria incluído numa troca de prisioneiros entre os dois países e foi enviado para o Reino Unido.



Mas tudo indica que a traição não foi perdoada. O comissário da polícia de Wiltshire diz que as duas vítimas "não tinham qualquer ferimento visível". Ainda não há confirmação oficial de que se terá tratado de um crime, mas os exames de toxicologia, que deverão ser conhecidos na próxima semana, poderão ajudar a esclarece o que aconteceu a Sergei e à mulher que o acompanhava.

A Sky avança que foi chamada uma equipa de bombeiros para descontaminar tanto o centro comercial como a unidade hospitalar onde o russo deu entrada. Todas as pessoas que lidaram com as vítimas foram descontaminadas, garante a polícia.



Este caso faz lembrar o que aconteceu com Alexander Litvinenko, antigo elemento da agência russa FSB, que morreu depois de beber chá contaminado com polónio radioativo, em 2006, depois de se ter encontrado com um casal de Russos num hotel de Londres.