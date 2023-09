Esquerda espanhola defende amnistia para catalães e lembra indultos do PP a terroristas

A plataforma de forças de esquerda Somar, que pretende voltar a governar Espanha coligada com os socialistas, defendeu esta terça-feira a concretização da amnistia de independentistas catalães e lembrou que no passado a direita até indultou terroristas.

"A amnistia está reconhecida em tratados internacionais", é adotada "com normalidade em toda a Europa" e "é uma figura em vigor no ordenamento jurídico espanhol", disse o deputado Enrique Santiago, que realçou que nem sequer "está proibida expressamente na Constituição", pelo que é "uma faculdade do legislador", ou seja, do parlamento.

Enrique Santiago, secretário-geral do Partido Comunista espanhol e membro da Esquerda Unida, uma das 15 forças de esquerda e extrema-esquerda que integram o Somar, falava no debate parlamentar que arrancou esta terça-feira em Madrid sobre a candidatura a primeiro-ministro do líder do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo.