Esquerda Republicana da Catalunha ameaça chumbar decreto contra a crise

O partido separatista Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) ameaçou chumbar o decreto do Governo de Pedro Sánchez com as medidas de emergência contra o impacto económico da guerra na Ucrânia. O diploma será votado esta quinta-feira no Parlamento e pode ser travado por causa do escândalo da espionagem aos líderes pró-independência, que o Governo não explicou ainda.









Se outras forças independentistas estão inclinadas para um compromisso, esquecendo mesmo a espionagem, a ERC sublinha que o uso do software espião Pegasus é inaceitável. Por isso exige consequências severas para a ministra da Defesa, Margarita Robles. “Quando se espia, não deve haver só uma demissão, tem de se ir para a cadeia. Se sabia, deve demitir-se, e se não sabia tem de dar explicações”, afirmou Gabriel Rufián, porta-voz parlamentar da ERC, concluindo: “Não se deve deixar passar nem mais um minuto, pois cada silêncio afeta a democracia deste país.”

O presidente catalão, Pere Aragonès, anunciou, por seu lado, a redução ao mínimo indispensável das relações políticas com o Governo espanhol.





O plano de emergência de Sánchez contém, entre outras coisas, uma descida dos impostos da eletricidade e a bonificação de 20 cêntimos por litro nos combustíveis. Ao todo, diz o Governo, o plano envolve seis mil milhões de euros em ajudas diretas e redução fiscal e outros dez mil milhões de euros de créditos do Instituto de Crédito Oficial (ICO).