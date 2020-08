Estado brasileiro do Paraná vai produzir vacina russa contra o coronavírus

O estado brasileiro do Paraná, no sul do país, vai desenvolver e fabricar a vacina russa contra o Coronavírus, a SputnikV, anunciada esta terça-feira pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, como a primeira contra a doença a ser registada em todo o mundo. A informação do acordo entre o Paraná e a Rússia foi avançada na tarde desta terça-feira pelo governo daquele estado brasileiro, horas depois do anúncio de Putin, e não obstante às ressalvas da comunidade científica internacional em relação à Sputnik V, criada e testada em tempo recorde.

O convénio para o desenvolvimento e a produção da vacina russa no Paraná vai ser assinado esta quarta-feira pelo governador do estado, Ratinho Júnior, e pelo embaixador da Rússia no Brasil, Sergey Akopov. A fabricação da Sputnik V no Brasil ficará a cargo do Instituto Tecnológico do Paraná, Tecpar, que esta terça-feira também confirmou o acordo com a Rússia.

Ainda não há muitos detalhes sobre o convénio, mas o Tecpar avançou que o processo de desenvolvimento e produção da vacina russa naquele estado brasileiro vai acontecer aos poucos, de acordo com o conhecimento que a Rússia for passando ao Paraná. De qualquer forma, não se espera que a produção da vacina russa naquele estado brasileiro aconteça antes do segundo semestre do ano que vem.

Outras duas vacinas estão em fase de testes com humanos no Brasil para fabricação em larga escala neste país. Uma é da China e a outra, que a Organização Mundial de Saúde OMS avalia ser a mais confiável e promissora, foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra.