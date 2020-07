Há 23 vacinas contra o coronavírus em avaliação

Neste momento, existem mais de 160 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento, das quais 23 já se encontram em fase de avaliação clínica, com testes realizados em grupos restritos de voluntários. As que seguem na frente da corrida são a vacina fruto da parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, no Reino Unido, e a da empresa chinesa Sinovac Biotech. Ambas já se encontram na fase final de exames em larga escala. Da Rússia também chegam sinais de um projeto que está a ser bem-sucedido.









Dois ministros brasileiros infetados

Onyx Lorenzoni, ministro brasileiro da Cidadania, e Milton Ribeiro, ministro da Educação, confirmaram esta terça-feira estar infetados com Covid-19. Estes são o quarto e quinto membros do governo brasileiro a terem contraído a doença, depois de outros dois ministros terem testado positivo em março. Também o presidente Jair Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19, a 7 de julho.



O Brasil arrancou esta ter com a fase de testes em humanos da vacina chinesa CoronaVac. O fármaco, da Sinovac Biotech, vai ser testado em 900 profissionais de saúde. Posteriormente, os investigadores vão aplicar a vacina a 9 mil brasileiros e esperam obter resultados num prazo de 90 dias. Quanto à vacina inglesa, será testada em 10 mil voluntários, metade deles no Brasil.

pormenores



Aumentos salariais



O governo britânico anunciou um aumento salarial entre 2% a 3,1% para a função pública, como reconhecimento da contribuição durante a pandemia. A medida vai abranger cerca de 900 mil funcionários públicos.





Exigência chinesa



As pessoas que viajem para a China têm de mostrar um teste negativo à Covid-19 antes de aterrar. Os testes têm de ser feitos cinco dias antes e em locais reconhecidos por embaixadas chinesas.





Máscaras de volta



A Áustria reintroduziu o uso obrigatório de máscaras nos bancos, correios e supermercados após um aumento de infeções. Desde 15 de junho que o seu uso não era obrigatório em lojas e escolas.





Plano de reabertura



Até dia 30 deste mês, o governo moçambicano vai apresentar um plano de reabertura para as áreas que foram encerradas por causa da pandemia.