Estado do Arizona confirma vitória de Joe Biden

O Arizona confirmou a vitória do democrata Joe Biden naquele estado esta segunda-feira, desferindo o mais recente golpe na campanha de Donald Trump para reverter a sua derrota, deixando Wisconsin como o último estado contestado para formalizar o resultado das presidenciais dos EUA.

Biden derrotou Trump com 10.457 votos no Arizona, de acordo com os resultados oficiais certificados pela secretária de Estado Katie Hobbs em Phoenix, avança a Bloomberg.

Esta é, desta forma, mais uma perda para Trump e os seus aliados para anular a derrota nas eleições, desafiando os resultados no tribunal na tentativa de suspender a certificação em alguns estados.