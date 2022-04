Estado Islâmico reivindica atentado que matou nove pessoas no Afeganistão

O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por dois atentados à bomba a dois pequenos autocarros que mataram pelo menos nove pessoas em Mazar-i-Sharif, no norte do Afeganistão, avançou a agência France Presse.

"Os alvos parecem ser passageiros xiitas", disse o porta-voz da polícia provincial de Balkh, Asif Waziri, acrescentando que 13 pessoas ficaram feridas nas explosões.

As duas explosões ocorreram na quinta-feira à noite, com poucos minutos de intervalo, em diferentes partes da cidade, numa altura em que os trabalhadores regressavam a casa para quebrar o jejum do Ramadão, segundo Waziri.