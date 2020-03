Estados Unidos acusam Nicólas Maduro de liderar cartel de droga

Os Estados Unidos acusaram esta quinta-feira Nicólas Maduro de liderar um cartel de droga.O governo dos EUA deve apresentar a acusação contra o presidente venezuelano e pelo menos de seis outras autoridades venezuelanas, acusando-os de envolvimento no narcotráfico, segundo avançou a agência Reuters."Espera-se que o Departamento de Justiça anule as acusações contra Maduro, um líder socialista que já enfrenta sanções dos EUA e foi alvo de uma campanha de pressão dos EUA com o objetivo de tirá-lo do poder" disse fonte à Reuters.Os Estados Unidos e dezenas de outros países reconheceram o líder da oposição Juan Guaido como presidente legítimo do país. No entanto, Nicólas Maduro permaneceu no poder, apoiado pelas forças armadas do país e pela Rússia, China e Cuba.As autoridades norte-americanas acusam Maduro e elementos das autoridades venezuelanas de manterem um "narco-estado", afirmando que usaram recursos do narcotráfico para compensar a perda de receita de um setor petrolífero venezuelano sancionado pelos Estados Unidos."Estimamos que entre 200 e 250 toneladas de cocaína seiam da Venezuela por estas rotas. Essas 250 toneladas equivalem a 30 milhões de doses letais", acrescentou o departamento.A acusação deverá então ser hoje divulgada, onde estará presente a acusação a Maduro e outras autoridades de, em conjunto com o grupo guerrilheiro colombiano FARC de esquerda, enviar grandes quantidades de cocaína para os Estados Unidos e outros países.