Estados Unidos confirmam drone abatido pelo Irão

Os Estados Unidos confirmaram esta quarta-feira que um drone, pequeno avião não tripulado, da Marinha americana foi abatido pelo Irão.

Segundo um comunicado do Pentágono, o drone de vigilância da Marinha americana foi abatido quando se encontrava em "espaço aéreo internacional".

De acordo com os responsáveis pela Defesa americana, "as informações iranianas segundo as quais o engenho aéreo sobrevoava o Irão são falsas".