"Estamos prontos para lutar esta noite", garante EUA à Coreia do Norte

Pentágono assegurou que o futuro das relações entre os dois países "está nas mãos dos norte-coreanos".

20:41

Os EUA garantiram esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que estão preparados para "lutar esta noite" com a Coreia do Norte, caso seja necessário. "Sempre foi assim", assegurou a porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Dana White, no Pentágono.



"Continuaremos com a nossa campanha de máxima pressão. Isso não mudou", adiantou, horas depois do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter anunciado o cancelamento da cimeira agendada com Kim Jong-un para 12 de junho.



Em causa estaria uma "raiva tremenda e hostilidade aberta" por parte do seu homólogo norte-coreano.



Trump anunciou o cancelamento a Kim Jong-un numa carta, em que garante que estava "muito ansioso" para se encontrar com ele. "Infelizmente, tendo em conta a raiva tremenda e hostilidade aberta demonstrada na sua declaração mais recente, considero ser inapropriado realizar este encontro já planeado, neste momento", remata Trump.