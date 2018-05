Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Putin garante que Kim Jong-un cumpriu todas as promessas aos EUA

Presidente russo lamenta decisão de Trump de cancelar reunião com a Coreia do Norte.

Por Lusa | 20:59

O Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, garantiu esta quinta-feira que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, cumpriu todas as promessas, ao comentar a decisão do seu homólogo norte-americano, Donald Trump, de cancelar a cimeira.



"O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, cumpriu com tudo o que prometeu", disse Putin, durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, no Palácio de Constantino.



Putin lamentou a decisão de Trump, uma vez que esperava que a cimeira entre este e Kim Jong-un fosse o primeiro passo para "a desnuclearização da península coreana".



Macron, por sua vez, desejou a continuação do processo de não-proliferação".



Trump cancelou esta quinta-feira a cimeira com Kim Jong-un, prevista para 12 de junho em Singapura, invocando uma "raiva tremenda e hostilidade aberta" por parte da Coreia do Norte. O presidente americano acrescentou que os EUA estão prontos a responder a qualquer provocação militar da Coreia, se necessário "ainda esta noite".