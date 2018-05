Donald Trump cancela cimeira com Coreia do Norte

O Presidente dos Estados Unidos escreveu uma carta ao seu homólogo Kim Jong-un onde diz ser "inapropriado" nesta altura realizar uma cimeira com o Coreia do Norte, anunciou a Casa Branca.



Em comunicado, Trump fez saber que tomou a decisão de cancelar o encontro baseado na "tremenda fúria e hostilidade" das últimas declarações do líder da Coreia do Norte.





A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1