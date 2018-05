Coreia do Norte desmantela base de ensaios nucleares

Destruição de local de testes nucleares foi testemunhado por jornalistas de todo o mundo.

11:59

Foi ouvida uma "enorme explosão" durante aquele que terá sido o desmantelamento da base de testes nucleares da Coreia do Norte, em Punggye-ri, avança a Sky News.



O correspondente da estação televisiva britânica no continente asiático, que acompanhou o momento de destruição do local de testes nucleares a cerca de 500 metros da mesma, garante ter sentido um estrondo "extremamente ruidoso" após ter sido feita uma contagem decrescente.



De acordo com a CNN, o barulho terá correspondido ao momento da destruição de pelo menos três túneis nucleares, edifícios de observação, fundição de metais e alojamentos.



A Coreia do Norte convidou jornalistas de vários países para assistir ao desmantelamento da base de ensaios nucleares, algo interpretado como um ato de boa fé por parte do regime de Kim Jong-Un. Assim, os repórteres convidados chegaram à cidade norte-coreana Wonson na terça-feira, onde esperaram até hoje para serem levados a Punggye-ri.



O desmantelamento deste local representa um marco simbólico na história daquela país e do apaziguamento das relações internacionais com outros países, a apenas três semanas da cimeira que irá reunir os líderes da Coreia do Norte e dos EUA, Kim Jong-Un e Donald Trump, em Singapura.

Em atualização