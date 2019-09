Foi há exatamente 23 anos que o mundo soube da morte do rapper Tupac Amaru Shakur, mais conhecido por 2Pac, Makaveli ou apenas Pac.O rapper, na altura com 25 anos, foi baleado quatro vezes - duas no peito, uma no braço e outra na coxa - que acabou por lhe tirar a vida a 13 de setembro de 1996.Tudo aconteceu no dia 7 de setembro. Seis dias após o ataque, Tupac terá sucumbido aos ferimentos. Era vigiado 24 horas por dia caso os agressores voltassem para terminar o trabalho.No entanto, e apesar da notícia da sua morte, há quem acredite que o músico possa ter sobrevivido.De acordo com o jornal britânico Mirror, a última semana de vida do rapper no hospital está envolta em mistério. Há relatos que afirmam que o músico esteve sempre inconsciente, outros que garantem que ria e brincava com os amigos pouco antes da sua morte.Os fãs acreditam que a história da morte de 'Pac' está mal contada e acreditam que o rapper falsificou a sua própria morte.

De acordo com o primeiro polícia que chegou ao local, Chris Carroll, sargento reformado do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, Tupac perdeu a consciência depois de tirá-lo do carro onde foi baleado.



Chris afirma que o músico se negou a revelar o nome de quem o tentou matar.



"Ele olhou para mim e respirou fundo. Abriu a boca e eu pensei que realmente iria conseguir alguma cooperação. E então as palavras saíram: 'Vá-se lixar.'", afirma o polícia que acrescenta que Tupac perdeu a consciência após essas palavras.



Carroll foi com ele na ambulância para o hospital, mas afirma que este nunca acordou.

No entanto, Suge, chefe da Death Row Records - editora da estrela de hip hop -, contradisse isso, insistindo que Tupac estava bem.

"Quando deixei o hospital, eu e Pac estávamos a rir e a brincar", disse ao documentário 'Who Shot Biggie & Tupac'.

Suge insinuou ainda que Tupac pudesse ter sobrevivido: "não vejo como alguém pode deixar de estar bem e ficar mal".



O chefe da Death Row Records acrescentou ainda, quando questionado sobre a possibilidade do rapper estar vivo que "com Pac, nunca se sabe".