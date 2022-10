Estátua do rei Carlos III e quadros de Monet e Van Gogh vandalizados. Ataques de ativistas continuam a estragar obras de arte

Cinco ativistas climáticos colaram as mãos numa pintura centenária na Royal Academy em Londres. Os membros do grupo 'Just Stop Oil' grafitaram ainda a frase "no new oil" ("não aos novos combustíveis" em português) abaixo de uma cópia do quadro "A Última Ceia" de Leonardo Da Vinci.



Os ativistas também têm posto em prática nova formas de manifestação, para além de destruir obras de arte, nomeadamente bloquear estradas.





São vários os grupos de ativistas que, nos últimos tempos, têm praticado atos de vandalismo e danificação de obras de arte. Pertencem ao movimento 'Just Stop Oil' e querem que o Governo britânico decrete o fim imediato de qualquer novo projeto de petróleo ou gás.Estes são os vários episódios realizados pelo grupo:- Dois apoiantes do movimento 'Just Stop Oil' cobriram o modelo de cera do rei Carlos III com bolo de chocolate. A representação feita de cera do monarca encontra-se no museu Madame Tussauds, em Londres (Inglaterra).Quatro ativistas do grupo alemão de ação climática, 'Letzte Generation', atiraram puré de batata a um quadro do pintor francês Claude Monet, em exposição no Museu Barberini de Postdam, na Alemanha. A obra (1840-1926) pertencia à série 'Les Meules' ("Os Palheiros"). O quadro voltará a ser exposto a partir desta quarta-feira. O quadro estava protegido por uma vitrine e, devido a isso, não ficou danificado.- Ativistas ambientais do movimento 'Just Stop Oil' atiraram o conteúdo de duas latas de sopa de tomate ao quadro "Girassóis" (1888), do pintor neerlandês Vicent Van Gogh, em exposição na National Gallery, em Londres (Inglaterra). O quadro ficou ligeiramente danificado.Dois ativistas colaram-se a uma obra com cerca de 200 anos que se encontrava na National Gallery de Londres. O par cobriu a famosa pintura paisagística de John Constable "The Hay Wain", colando posteriormente as respetivas mãos no quadro.O movimento 'Just Stop Oil' pretende que o Governo britânico decrete o fim imediato de qualquer novo projeto de petróleo ou gás. Os ativistas também defendem a desobediência civil, para forçar as autoridades a tomar medidas contra o aquecimento global. O grupo tem chamado atenção, e tem sido alvo de críticas, por direcionar as suas ações contra obras de arte em museus.