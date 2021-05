"Estava gelado, com frio e não gesticulava": Herói recorda salvamento de bebé das águas de Ceuta

"Pegámos no bebé, estava gelado, com frio, não estava a gesticular". Foi assim que Juan Francisco, o herói da Guardia Civil espanhola que salvou um bebé nas águas de Ceuta, em Espanha, recordou o momento do resgate da criança. "Foi um pouco traumático", acrescentou Juan Francisco à imprensa espanhola. O homem é a figura em destaque da imagem que já corre Mundo e faz manchete nos principais meios de comunicação internacionais.Nos últimos dois dias, no total, foram cerca de 10 mil migrantes, a maioria de origem marroquina, que chegaram às praias de Ceuta. Entre os milhares de migrantes estão muitos bebés, crianças, mães e até famílias completas.Juan Francisco recorda os momentos dramáticos e a chegada dos migrantes sem condições que tentavam sobreviver à travessia. "Estávamos muito atentos às pessoas mais vulneráveis que não conseguiriam manter-se à tona da água e havia muitos pais e mães com os filhos amarrados da melhor forma que podiam", lembra.Foi então que Juan, juntamente com um companheiro, avistaram a mãe do bebé da icónica imagem e não esperaram para partir em seu socorro. Em declarações ao La Cope, Juan Francisco diz que o momento foi de muita aflição e, apesar de ter resgatado o bebé, um outro migrante não foi auxiliado e acabou por morrer.As praias de Ceuta continuam com dezenas de guardas civis e militares destacados para auxiliar os migrantes aquando das chegadas ao areal.