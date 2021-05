Polícia salva crianças durante resgate de milhares de migrantes no mar de Ceuta

#MuyGrandes ?

Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias.





"Obrigada aos guardas que salvam dezenas de menores que chegam a Ceuta e as suas famílias", lê-se na descrição que acompanha a imagem.

A Guardia Civil partilhou através da rede social Twitter várias imagens de crianças a serem resgatadas no mar de Ceuta. São milhares os que em pequenas embarcações ou a nado vindos de Marrocos e com a esperança de chegar a Ceuta.O momento em que um bebé é salvo por um polícia no mar de Ceuta ficou registado e está a ser partilhado por milhares de cibernautas.Recorde-se que nos últimos dois dias chegaram ilegalmente a Ceuta cerca de 10 mil pessoas, de acordo com o jornal espanhol El Mundo.