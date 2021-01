Cidade espanhola de Granada atingida por vários sismos em menos de uma hora

A cidade de Granada, em Espanha, foi esta terça-feira à noite atingida por vários abalos sísmicos em menos de uma hora..



Os primeiros foram detetados pelas 21h36 (20h36 em Lisboa), com uma magnitude de 4,3 e 4,1 na Escala de Richter, registados em Santa Fé e Chauchina, segundo cálculos do Instituto Geográfico Nacional, citado pelo "El País".







De acordo com o jornal espanhol, que cita o presidente da Câmara de Granada, a área foi atingida por mais de 100 terramotos nos últimos dias. No sábado, um sismo de 4,4 com epicentro em Santa Fé, provocou alguns danos em casas.



Muitas famílias têm abandonado as casas, permanecendo na rua e afastadas de edifícios.





Un abrazo, mucho ánimo y todo nuestro apoyo a #Granada#TerremotoGranada pic.twitter.com/tU3NleiOSE — Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (@FAAT_Andalucia) January 26, 2021

Los vecinos del barrio de Camino de Ronda, en la ciudad de Granada, salieron anoche a las calles tras producirse varios terremotos de una magnitud superior a los 4 grados https://t.co/0pq3bzaZhd #TerremotoGranada pic.twitter.com/G5AQz3Sfrs — Europa Press (@europapress) January 27, 2021



Foi acionado o Plano de Emergência para Risco Sísmico em Granada, o que se traduz num acompanhamento especial e informações à população sobre os fenómenos sísmicos registados.



O autarca da cidade espanhola pediu "a máxima colaboração e tranquilidade", apelando à população para que fique em casa.



Também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, calma e aconselhou a população a seguir as instruções dos serviços de emergência.



Desde 1 de dezembro e até esta segunda-feira foram registados 281 terramotos, alguns com valores superiores a 3.



Os especialistas justificam a frequente atividade sísmica com a aproximação de 4 a 5 milímetros por ano das placas Eurásia e africana.