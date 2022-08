"Este legado é um que não vamos esquecer": As reações à morte de Mikhail Gorbachov

O Presidente russo, Vladimir Putin, expressou as suas mais profundas condolências pela morte do antigo líder soviético, Mikhail Gorbachov, que morreu esta terça-feira, aos 91 anos. A mensagem de Putin foi transmitida pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, de acordo com a agência noticiosa Interfax.



A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta noite, através da rede social Twitter, que Gorbachov "era um líder confiável e respeitado. Ele desempenhou um papel crucial para acabar com a Guerra Fria e derrubar a Cortina de Ferro. Abriu caminho para uma Europa livre. Este legado é um que não vamos esquecer".





Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022







Gorbachov "foi essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no Leste da Europa".





Na hora da sua morte, homenageio Mikhail Gorbachev. Ele foi essencial para o fim da Guerra Fria e para a transição democrática no Leste da #Europa. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) August 30, 2022

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

O Presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, homenageou o antigo líder soviético. Numa publicação no Twitter, Santos Silva escreveu queO primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar "triste" com a morte de Gorbachov. Na sua conta oficial do Twitter, Boris disse ter sempre admirado "a coragem e integridade que ele demonstrou ao levar a Guerra Fria a uma conclusão pacífica". "Numa época de agressão de Putin na Ucrânia, o seu incansável compromisso com a abertura da sociedade soviética continua a ser um exemplo para todos nós", escreveu ainda.