Estónia é alvo do maior ciberataque desde 2017

A Estónia foi alvo do maior ciberataque desde o ano de 2017, esta quinta-feira. Um grupo de piratas informáticos russo de nome 'Kill Net' reivindicou a responsabilidade pelo ataque a 207 instituições públicas e privadas da estónia, incluindo sistemas de pagamento, de acordo com a agência noticiosa Reuters.



O subsecretário para a Transformação Digital do Ministério dos Assuntos Económicos e das Comunicações da Estónia, Luukas Ilves escreveu na sua conta do Twitter que este ataque é o mais extenso que enfrentou.



"Ontem, a Estónia foi sujeita aos ataques cibernéticos mais extensos que enfrentou desde 2017. Com algumas breves exceções, os sites estão disponíveis ao longo do dia, sendo que o ataque passou despercebido pelo país", pode ler-se na publicação.



O ataque poderá esta interligado com a decisão da Estónia de retirar do espaço público memorias soviéticos. Já em 2007, aconteceu uma situação semelhante, em que os ciberataques foram motivados também pela retirada de uma estátua de uma praça.