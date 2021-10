Estudante de 11 anos morre depois de telemóvel explodir durante aula online

Um estudante de 11 anos morreu depois do telemóvel explodir acabando por incendiar-lhe as roupas e queimando-o durante uma aula online, na província de Nghe An, no centro-norte do Vietname.A criança estava a usar fones para assistir à aula à distância através do telemóvel perto das 16h00 quando o dispositivo eletrónico explodiu, avançou o The Sun.Os vizinhos ainda tentaram ajudar o rapaz, mas este acabou por morrer no hospital devido às queimaduras.O telemóvel estaria a carregar enquanto o jovem o utilizava, de acordo com as autoridades. Não se sabe qual era a marca do telemóvel e do carregador que estaria a usar.