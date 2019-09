Telemóvel explode enquanto carrega e mata jovem de 14 anos durante o sono

Uma jovem estudante de 14 anos morreu, enquanto dormia, depois do seu telemóvel explodir após ter estado toda a noite a carregar, ligado à tomada, em Bastobe, no Cazaquistão.Segundo avança o jornal Daily Mail, a vítima foi encontrada morta na cama com a bateria do telefone rebentada perto da sua cabeça. As autoridades avançam que a explosão terá feito sofrimentos graves na jovem que morreu pouco tempo depois.De acordo com a mesma fonte, que cita relatórios locais, o aparelho explodiu ao início da manhã devido ao sobreaquecimento enquanto carregava a bateria. A marca do smartphone ainda não foi divulgada."Não consigo acreditar. Estávamos juntos desde infância. É tão difícil para mim ficar sem ti. Sinto a tua falta", escreveu a melhor amiga da vítima mortal, numa publicação emotiva nas redes sociais.