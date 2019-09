Mulher submete-se a preenchimento labial diário durante 15 dias para ter os maiores lábios do mundo

"Coloquei nos meus lábios quase todos os tipos de preenchimento labial: Princess Volume, Princess Filler, Hyaluronica Vital Esthetique, Apriline Forte, Revolax Deep e Teosyal", revela Andrea.



Com o aumento dos lábios, Andrea também conquistou mais de 15 mil seguidores no Instagram e recebeu vários elogios o que faz com que queira continuar a aumentá-los.



A búlgara afirma que também acaba por receber diversas críticas, no entanto, diz não se importar porque se sente bem.

Andrea Emilova Ivanova, de 22 anos, gastou mais de duas mil libras, cerca de 2200 euros, em procedimentos para preencher os lábios. A jovem estudante búlgara submeteu-se a 15 tratamentos de preenchimento labial durante 15 dias seguidos e afirma que ainda não está satisfeita com o resultado.A jovem afirma que apenas se sente bonita com os lábios carnudos e que desde que os começou a aumentar se sente mais feliz."Gosto dos meus lábios agora, mais do que antes, e sinto-me muito bem e feliz. Com os lábios maiores pareço mais bonita e [na Bulgária] isto é moda agora", afirmou a búlgara afirmando que este objetivo também passa por querer "estar na moda".