Os resultados da análise de 40 mil pessoas que receberam a vacina revelam que uma em cada três pessoas teve efeitos secundários. A maioria, 37%, referiu sentir dor ou inchaço no local da injeção após a primeira dose, tendo o número subido para 45% dos vacinados após a segunda dose. Em 14% dos casos, os vacinados sentiram febre, dores no corpo ou calafrios sete dias depois da primeira dose, subindo o número para 22% das pessoas estudadas após a segunda dose da vacina. Mas, em todos os casos, estes efeitos adversos passaram ao fim de poucos dias.

Os médicos alertam, contudo, que pessoas com história de reações alérgicas aos componentes das vacinas da Moderna e da Pfizer-BioNTech (usadas no Reino Unido) não deveriam receber aquelas vacinas. Os resultados preliminares com as vacinas da AstraZeneca e da Novavax apontam para efeitos secundários semelhantes.