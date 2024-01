Estudo revela que dormir nu melhora a vida sexual mas traz um sono com mais pesadelos

Gosta de dormir nu, mas receia que não seja benéfico para a saúde? Um novo estudo norte-americano dá conta de que as pessoas que dormem sem roupa são mais confiantes e têm uma vida sexual mais feliz e preenchida.Uma investigação dirigida pela empresa Avocado Green Mattress e conduzida pela OnePoll analisou as diferenças nas tendências comportamentais entre as pessoas que dormem nuas e as que utilizam pijama. O inquérito foi realizado a duas mil pessoas.Segundo o estudo, a que o Daily Mail teve acesso, dois terços dos inquiridos que dormiam nus destacaram que a prática estimulou a sua vida sexual. Além disso, quase três quartos dos participantes que têm essa preferência afirmaram que dormir desta forma melhorou a relação com o parceiro.Apesar das vantagens apresentadas em dormir nu, a investigação revelou que mais de metade das pessoas deste grupo (55%) afirmou ter pesadelos.O estudo detetou ainda uma má qualidade de sono na generalidade dos inquiridos, apesar de esta ser ligeiramente melhor para quem dormia nu.Estima-se que cerca de 12% dos americanos dormem nus, de acordo com uma sondagem recente da National Sleep Foundation.