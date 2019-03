Estudo revela que há uma bebida alcoólica que emagrece

Cientistas acreditam que beber Tequila facilita emagrecimento e pode melhorar humor.

Os nutricionistas avançam que as bebidas alcoólicas contribuem para o aumento de peso. No entanto, um estudo feito pela American Chemical Society revelou que a tequila é uma bebida alcoólica que pode ajudá-lo no processo de emagrecimento.

Os cientistas analisaram a bebida alcoólica e o composto vegetal agave, constatando que aquela substância corresponde a um adoçante natural e que isso permite que os níveis de açúcar no sangue não aumentem.

"Acreditamos que o agave é um adoçante natural, altamente solúvel e com um baixo índice glicémico. Para além disso, tem um sabor neutro e não é metabolizado pelo organismo humano", afirmou ao The Independent Mercedes G.López, médica e uma das investigadoras responsáveis pelo estudo, esta quarta-feira citado pelo site Cleveland.

Para além disso, o componente da Tequila promove a sensação de saciedade, reduzindo o apetite, de acordo com o estudo feito. A bebida é vegan e não contém glúten.

A longo prazo, alguns cientistas acreditam também que possa ver o seu humor ser melhorado, mas ainda não há nenhum estudo que o comprove.