"Não sabia que podia ficar alterado": Cantor Lewis Capaldi "ouviu vozes" após tomar óleo de canábis

O cantor britânico Lewis Capaldi revelou que "ouviu vozes" depois de tomar óleo de canábis prescrito por médicos para controlar a ansiedade após ser diagnosticado com síndrome de Tourette.



"Comecei a tomar este óleo de canábis. Recebi a receita médica para me ajudar com a minha ansiedade", contou o artista num direto do Instagram na passada sexta-feira.



Lewis, de 25 anos, falou, de seguida, do momento em que sentiu que estava a ouvir vozes depois de tomar duas gotas da substância e contou que a reação foi pesquisar na Internet "o que fazer se ingeriu muito óleo de canábis".



"Eu nunca tinha antes, mas tem THC. Tomei a segunda gota como prescrito e assustei-me. Eu não faço este tipo de coisas e, então, fiquei maluco", confessor o cantor, acrescentando que estava no quarto sozinho "e ouvia coisas".

Ainda no direto, Lewis revelou que está a adotar um estilo de vida mais saudável. "Estou apenas a acertar a mente e o corpo porque este óleo não é brincadeira. Eu não sabia que podia ficar alterado com isto", concluiu.



O cantor anunciou aos fãs que sofre de síndrome de Tourette - é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais - este mês. E agora, Lewis sentiu necessidade de partilhar a situação porque não querer que pensem que ele está "a tomar cocaína ou algo do género".