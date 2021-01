O Partido democrata norte-americano entregou formalmente o documento de resollução de impeachment do ainda presidente dos EUA, Donald Trump.





"O presidente Trump colocou em risco a segurança dos Estados Unidos e das instituições de governo", avança a "CNN", que cita a resolução.





A resolução cita ainda 14ª Emenda da Constituição, que "proíbe qualquer pessoa que se tenha envolvido numa insurreição ou rebelião contra os Estados Unidos" de ocupar cargos.



A resolução pode não ser aprovada caso o vice-presidente ainda em funções, Mike Pence, invoque a 25ª Emenda com uma maioria do Gabinete, removendo assim Trump do poder.



No documento, entregue esta segunda-feira, os democratas acusam Trump de "incitar à insurreição" depois da invasão do Capitólio, em Washington DC na passada quarta-feira, que resultou em cinco mortos e várias detenções.O documento será votado no final desta semana, num primeiro passo para destituir Donald Trump do cargo. O documento aponta ainda para as repetidas afirmações falsas.Esta é a segunda vez que o presidente norte-americano enfrenta a possível destituição do cargo.