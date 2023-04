EUA acusam China de abrir esquadra de polícia ilegal em Nova Iorque

A Procuradoria-Geral dos Estados Unidos indiciou esta segunda-feira duas pessoas por abrirem uma esquadra policial ilegal no bairro chinês nova-iorquino de Manhattan, sob ordens da Polícia Nacional Chinesa, para controlar e perseguir residentes chineses críticos das autoridades de Pequim.

Noutro caso, o gabinete da Procuradoria Federal do Distrito Leste de Nova Iorque acusou também mais 34 alegados agentes policiais chineses de dirigirem uma "campanha maciça" nas redes sociais com o objetivo de "ameaçar dissidentes chineses, aumentar as divisões entre os norte-americanos e minar a confiança" no processo democrático.

"No coração do movimentado bairro chinês (Chinatown), em Lower Manhattan, escondia-se até há alguns meses um segredo obscuro: um piso inteiro de um edifício tinha instalada e não-declarada uma esquadra policial da Polícia Nacional Chinesa", disse o procurador federal do Distrito Leste de Nova Iorque, Breon Peace, numa conferência de imprensa.