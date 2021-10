Os Estados Unidos vão colocar um ponto final às restrições em viagens para cidadãos estrangeiros que estejam completamente vacinados contra a Covid-19.A medida entrará em vigor já a partir do dia 8 de novembro, segundo um funcionário da Casa Branca.Os visitantes não vacinados continuam impedidos de entrar nos Estados Unidos se vierem do Canadá ou do México.