EUA expulsa 60 agentes russos e Alemanha quatro diplomatas

Moscovo continua a negar qualquer responsabilidade no ataque ao antigo espião duplo.

14:12

O governo alemão vai expulsar quatro diplomatas russos em resposta ao caso do envenenamento do antigo espião duplo Serguei Skriapl, no Reino Unido, e cuja responsabilidade está a ser atribuída ao Kremlin. A informação está a ser difundida pela AFP, citando o Sueddeutsche Zeitung. A mesma agência revelou também que os EUA vão expulsar 60 agentes russos a operar em território norte-americano.

O ex-espião duplo de origem russa Serguei Skripal, de 66 anos, e a sua filha Yulia, de 33 anos, foram encontrados inconscientes no dia 4 de Março, num banco num centro comercial em Salisbury, no sul de Inglaterra. Dias depois, o chefe da polícia anti-terrorista britânica, Mark Rowley, revelou que o ex-agente duplo russo e a sua filha tinham sido vítimas de um ataque deliberado com um agente neurotóxico, um componente químico que ataca o sistema nervoso e que pode ser fatal. Os dois têm permanecido hospitalizados, nos cuidados intensivos, em "estado crítico, mas estável".