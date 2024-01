EUA lançam novo ataque contra rebeldes Houthis do Iémen

Os Estados Unidos atacaram na madrugada deste sábado mais um alvo controlado pelos rebeldes Houthis no Iémen que consideraram estar envolvido em ofensivas contra navios no mar Vermelho, disseram dois militares norte-americanos.

Os dirigentes, cuja identidade não foi identificada, disseram à agência de notícias Associated Press (AP) que as forças armadas determinaram que o alvo, onde tinha sido instalado um radar, representava uma ameaça ao tráfego marítimo.

Jornalistas da AP na capital do Iémen, Sanaa, ouviram uma forte explosão esta madrugada.



EUA confirmam



O Comando dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom) confirmou a retaliação.



Este novo ataque teve um alcance menor do que os 150 bombardeamentos lançados na sexta-feira contra 30 alvos.

A ação militar envolveu o lançamento de mísseis de ataque terrestre Tomahawk a partir do contratorpedeiro naval norte-americano USS Carney às 3h45 no Iémen (0h45 em Lisboa), explicou o Centcom.