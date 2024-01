Houthis atacam por engano navio que transportava petróleo russo ao largo do Iémen

A empresa britânica de segurança marítima Ambrey afirmou, esta sexta-feira, que os rebeldes Houthi atacaram por engano um navio-tanque que transportava petróleo russo num ataque com mísseis ao largo do Iémen, segundo avança a Reuters."O comandante informou que um míssil aterrou na água a 400-500 metros de distância, sendo seguido por três pequenas embarcações", refere a nota consultiva da UKMTO, acrescentando que não houve feridos ou danos.Ambrey diz ainda "este foi o segundo petroleiro erradamente visado pelos Houthis enquanto transportava petróleo russo".Os militantes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão, que controlam grande parte do Iémen, lançaram onda após onda de drones e mísseis explosivos contra navios comerciais ocidentais no Mar Vermelho desde 19 de novembro, no que dizem ser um protesto contra as operações militares de Israel em Gaza.Também os Estados Unidos e a Grã-Bretanha realizaram ataques aéreos e marítimos contra alvos militares Houthi no Iémen durante a noite. A Rússia, aliada do Irão e parceira das principais potências árabes, denunciou os ataques e apelou a uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU.