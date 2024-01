Reino Unido e Estados Unidos lançam ataques aos Houthis no Iémen

Os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a realizar ataques contra alvos ligados aos Houthis no Iémen, disseram quatro funcionários norte-americanos à Reuters, esta quinta-feira.Esta foi a primeira vez que foram lançados ataques contra o grupo apoiado pelo Irão desde que este começou a atacar navios internacionais no Mar Vermelho no final do ano passado.Os Houthis, que controlam a maior parte do Iémen, têm atacado as rotas marítimas do Mar Vermelho para mostrar apoio ao Hamas. Os ataques têm perturbado o comércio internacional na principal rota entre a Europa e a Ásia, que representa cerca de 15% do tráfego marítimo mundial.Os funcionários, que falaram sob condição de anonimato, revelaram que será dado em breve uma declaração formal para detalhar os ataques.Esta quinta-feira, o líder do Houthi disse que qualquer ataque dos EUA ao grupo não ficaria sem resposta.As forças armadas dos EUA disseram na quinta-feira que os Houthis dispararam um míssil balístico anti-navio contra as rotas marítimas internacionais no Golfo de Aden, o 27º ataque do grupo desde 19 de novembro.Os Houthis já confirmaram que estão a ser alvos de ataques realizados por parte dos EUA e Reino Unido. "A agressão americano-britânica contra o Iémen lançou vários ataques contra a capital, Sanaa, a província de Hodeidah, Saada e Dhamar", disse o oficial Houthi Abdul Qader al-Mortada na rede social X.