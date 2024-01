Forças navais britânicas e norte-americanas repeliram na noite de terça-feira “o maior ataque” lançado pelos rebeldes houthis do Iémen contra as rotas de navegação do Mar Vermelho, fazendo aumentar o receio de alastramento do conflito em Gaza a outros pontos da região.



Um porta-voz do Comando Central norte-americano informou que foram abatidos 21 alvos, incluindo drones, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro.









