Ainda não foi desta. Um muito aguardado relatório dos serviços de informações norte-americanos sobre o avistamento de cerca de 120 Objetos Voadores Não Identificados (OVNI) por pilotos militares nos últimos anos não conseguiu encontrar qualquer explicação para o fenómeno. Uma única certeza: não eram protótipos de novos aviões ou armas desenvolvidas pelos próprios EUA. Quanto ao que poderiam ser, o mistério continua.





Quando a investigação foi anunciada, no ano passado, a comunidade de entusiastas dos OVNI teve esperanças de que os EUA fossem finalmente contar a “verdade” sobre o fenómeno. No entanto, o relatório da investigação, que deverá ser entregue ao Congresso até ao final do mês, não traz nenhuma novidade bombástica.