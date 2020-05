EUA ponderam expulsar milhares de estudantes chineses

O Governo norte-americano planeia expulsar do país milhares de estudantes chineses vinculados a universidades com ligações às forças armadas da China, numa altura em que as relações bilaterais atravessam o pior período em décadas.

Segundo o jornal norte-americano The New York Times, a medida, que deverá ser anunciada pelo Governo de Donald Trump, pode afetar até 3.000 estudantes e pesquisadores chineses que estão a completar cursos nos Estados Unidos, mas que têm vínculos diretos a universidades afiliadas ao Exército de Libertação Popular.

Em comentários à cadeia televisiva Fox News, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, defendeu que os referidos estudantes "não devem estar [nos Estados Unidos] para missões de espionagem".